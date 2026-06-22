FENERBAHÇE'DE yeni sezon hazırlıkları sürerken teknik ekipte önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli formayla uzun yıllar başarıyla mücadele eden ve taraftarların sevgisini kazanan Dirk Kuyt, teknik direktör İsmail Kartal'ın yardımcısı olarak görev yapmak üzere İstanbul'a geldi.

Amsterdam'dan hareket eden ve saat 19.30 sıralarında İstanbul'a ulaşan Kuyt, yeni görevine başlamak için Türkiye'ye adım attı. Hollandalı futbol adamının kısa süre içerisinde resmi işlemlerini tamamlayarak teknik heyete katılması bekleniyor.

TOPUK YAYLASI'NDA GÖREVE BAŞLAYACAK

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Topuk Yaylası Kampı'nda görev alacak olan Kuyt'ın, takımın antrenmanlarında aktif rol üstleneceği öğrenildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibinde yer alacak deneyimli isim, futbolculuk döneminde olduğu gibi bu kez kulübe saha kenarında katkı vermeye çalışacak.

Kulüp yönetiminin, hem Fenerbahçe kültürünü yakından tanıması hem de Avrupa futbolundaki tecrübesi nedeniyle Kuyt'ın teknik ekibe önemli katkılar sağlayacağına inandığı belirtildi.

FENERBAHÇE TARAFTARININ UNUTMADIĞI İSİM

2012-2015 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Dirk Kuyt, sahadaki mücadeleci yapısı, profesyonelliği ve liderliğiyle taraftarların gönlünde özel bir yer edinmişti. Sarı-lacivertli forma altında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Hollandalı yıldız, attığı kritik goller ve çalışkan futboluyla kulüp tarihinin unutulmaz isimleri arasında yer aldı.

Futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından teknik adamlık yolculuğuna başlayan Kuyt, çeşitli görevlerde edindiği deneyimleri şimdi Fenerbahçe için kullanacak.

YENİ SEZON ÖNCESİ HEYECAN YARATTI

Dirk Kuyt'ın teknik ekibe dahil olması, sarı-lacivertli taraftarlar arasında da heyecan yarattı. Sosyal medyada çok sayıda taraftar, kulübün eski yıldızlarından birinin yeniden Fenerbahçe çatısı altında görev alacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeni sezon öncesinde kadro planlaması ve hazırlık çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Kuyt'ın teknik heyete katılmasıyla birlikte kamp çalışmalarının daha da yoğunlaşması bekleniyor.