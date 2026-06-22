​ANTALYA’DA YANGIN SEZONU ALARMI: İHMALİN BEDELİ AĞIR OLACAK

​Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaz mevsiminde sıcaklıkların artmasıyla birlikte orman alanlarının korunması amacıyla kritik bir duyuru yayımladı. Vatandaşları yangın riskine karşı azami dikkat göstermeye çağıran müdürlük, mevzuatta yer alan suçları ve bu suçlara karşılık gelen cezai yaptırımları kamuoyuyla paylaştı.

​Açıklamada; izin verilen alanlar dışında ateş yakılması, sönmemiş sigara izmariti bırakılması ve ormana yakın bölgelerde anız yakılmasının doğrudan suç kapsamına girdiğinin altı çizildi.

​SUÇLAR VE AĞIRLAŞTIRILMIŞ CEZAİ MÜEYYİDELER

​Müdürlük tarafından paylaşılan yasal çerçeveye göre, orman yangınlarına sebebiyet veren eylemler ve karşılıklarında uygulanacak cezalar şu şekildedir: İzin verilen yerler dışında ateş yakmak, ateşi söndürmeden terk etmek, ormana sönmemiş sigara izmariti ya da yangına yol açabilecek atık bırakmak ve ormana 4 km mesafede anız/bitki örtüsü yakmak 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır.

​Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu orman yangınına yol açmanın cezası 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıdır.

​Orman alanlarını bilerek ve isteyerek ateşe verenler, 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 1.000 günden 10.000 güne kadar adli para cezası ile karşı karşıya kalır.

​Bir örgütün faaliyeti çerçevesinde devlet ormanlarını yakanlar hakkında müebbet hapis ve 20.000 günden 25.000 güne kadar adli para cezası hükmü uygulanır.

​Orman yangınları neticesinde herhangi bir ölüm veya yaralanma vakasının meydana gelmesi durumunda, şüpheliler hakkında bu suçlardan dolayı ayrıca ek cezalar uygulanacaktır.

​Yetkililer, yeşil mirasın korunması ve can kayıplarının önlenmesi adına tüm vatandaşların çevreye karşı daha duyarlı olması gerektiğini hatırlatarak uyarılarda bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi