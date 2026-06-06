Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde 9 Nisan'da kaybolan ve 43 gün sonra Aktaş Tepesi'nde çuval içinde gömülü halde cesedi bulunan Dinçer Arslan cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan tutuklu sanıklar Abdül Halim Baran ve İsmail Çetin, mahkeme salonunda cinayetin sorumluluğunu birbirlerinin üzerine attı.

İddianameye ve mahkeme kayıtlarına göre, olay günü Dinçer Arslan'ın evinde alkol alan grup arasında arbede yaşandı. Arslan'ın hayatını kaybetmesinin ardından cesedi, kendisine ait aracın bagajına konularak Aktaş Tepesi'ne taşındı ve buraya gömüldü. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Baran ve Çetin ile 'suç delillerini gizleme' suçlamasıyla yargılanan Baran'ın eşi A.B., ilk kez mahkemede savunma yaptı.

FOTOĞRAF VE KISKANÇLIK İDDİALARI

Duruşmada savunma yapan Abdül Halim Baran, cinayeti İsmail Çetin'in işlediğini öne sürdü. Baran'ın iddiasına göre, Çetin kız arkadaşının fotoğrafını gösterdiğinde Arslan'ın "Bu kız sana bakmaz" demesi üzerine tartışma çıktı. Çetin'in Arslan'ı şuuru kapanana kadar darbettiğini, ertesi gün eve gittiklerinde maktulü ölü bulduklarını iddia eden Baran, Çetin'in kendisine silah çekerek cesedi ortadan kaldırmak için zorla yardım ettirdiğini savundu.

İsmail Çetin ise bu iddiaları tamamen reddederek olayın sorumlusunun Baran olduğunu anlattı. Çetin, olay gecesi tuvaletteyken gelen sesler üzerine salona geçtiğini ve Baran'ın "Benim karıma sarktı, bunu komalık edeceğim" diyerek Arslan'a saldırdığını gördüğünü ileri sürdü. Arslan'ın karşılık vermemesine rağmen Baran'ın uçan tekme atarak darbetmeye devam ettiğini söyleyen Çetin, ertesi sabah maktulün WhatsApp'a girmediğini fark etmeleri üzerine eve tekrar gittiklerini iddia etti.

Cesedin iki gün boyunca evde bekletildiğini belirten Çetin, maktulün evinden alınan kazma ve kürekle mezar kazıldığını, gömme işleminin Baran ve eşi tarafından gerçekleştirildiğini, kendisinin cesede dokunmadığını ifade etti. Tutuksuz yargılanan A.B. ise Çetin'i suçlayarak hakkındaki iddiaları reddetti.

ÇAPRAZ İFADELERDE MADDİ DELİLLERİN ROLÜ

Ağır ceza yargılamalarında sanıkların suçu birbirlerine attığı iştirak halindeki cinayet dosyalarında, nihai kararı maddi deliller belirliyor. Adli tıp kurumundan gelecek kesin ölüm raporu, olay yerindeki biyolojik bulgular ve sanıkların HTS (telefon sinyali) kayıtları, hangi sanığın ifadelerinin gerçeği yansıttığını ortaya çıkarmada temel dayanak noktası oluşturuyor.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut ifadeleri ve dosyadaki delil durumu doğrultusunda Abdül Halim Baran ile İsmail Çetin'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Davada adı geçen diğer tanıkların dinlenmesi ve eksik evrakların tamamlanması amacıyla duruşma 3 Temmuz tarihine ertelendi.