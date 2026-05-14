EDÜSTRİYEL balıkçılık yapan trol ve gırgır tekneleri, yeni sezon öncesi ikmal ve hazırlık çalışmaları kapsamında Alanya kıyılarına demirledi. Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle bölgede bulunan teknelerin, 15 Mayıs itibarıyla av sezonuna başlayacağı bildirildi. Gırgır ve trol teknelerinin orkinos avı için her yıl olduğu gibi bu yıl da Alanya açıklarına gelmesi, deniz ekosistemi ve sürdürülebilir turizm konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

ALTİD’DEN KRİTİK UYARI: AKDENİZ’İN DENGESİ BOZULUYOR

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan, temiz çevre ve temiz denizin yalnızca turizm sektörü için değil, gelecek nesiller adına da korunması gereken hayati değerler olduğunu vurguladı. Özcan, orkinos avı için Alanya açıklarına gelen gırgır ve trol teknelerinin deniz ekosistemi ile turizm açısından oluşturduğu risklere dikkat çekti. Özcan, temiz deniz ve çevrenin sürdürülebilir turizmin temel unsuru olduğunu belirterek, Akdeniz’in doğal dengesinin korunmasının büyük önem taşıdığını söyledi. 15 Nisan itibarıyla başlayan trol ve gırgır avcılığı yasağının denizlerin kendini yenilemesi açısından kritik olduğuna dikkat çeken Özcan, turizm bölgesinde istenmeyen görüntüler oluşturan teknelerin daha uygun alanlara taşınması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti. Denizlerde yaşanacak çevresel tahribatın Alanya’nın turizm kimliğini ve marka değerini olumsuz etkileyeceğini vurgulayan Özcan, tüm kurum ve vatandaşları Akdeniz’in korunması konusunda ortak sorumlulukla hareket etmeye davet etti.

“ORKİNOS AVCILIĞI SIKI DENETIM ALTINDA”

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) önceki dönem Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Cimrin ise Alanya açıklarındaki orkinos avcılığının uluslararası kota sistemi ve sıkı denetimlerle yürütüldüğünü ifade etti. Cimrin, "Alanya açıklarına gelen orkinos tekneleri aslında çok yüksek ekonomik değeri olan uluslararası bir sektörün parçası. Burada avlanan Atlantik mavi yüzgeçli orkinos dünyanın en değerli ticari balıkları arasında yer alıyor. Özellikle Japonya ve Uzak Doğu pazarında sushi ve sashimi sektöründe çok ciddi ekonomik karşılığı olan bir ürün. Bu faaliyetler tamamen özel izinler ve uluslararası kota sistemi kapsamında yürütülüyor. Türkiye’ye her yıl belirli bir orkinos kotası veriliyor ve bu kotalar Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından lisanslı firmalara dağıtılıyor. Yani herkesin istediği gibi çıkıp avcılık yapabildiği bir alan değil. Teknelerin uydu takip sistemleri var, elektronik kayıt sistemleri var, çok ciddi denetimler var. Av sezonu, miktarlar ve tüm süreç oldukça sıkı şekilde kontrol ediliyor. Burada şunun da altını çizmek lazım; Alanya’ya gelen bu balıkçılar esas olarak gırgır tekneleri kullanıyorlar. Yani deniz dibini tarayan trol tekneleri değiller. Bu da ekosistem açısından çok önemli bir fark oluşturuyor. Çünkü gırgır tekneleri daha yüzeysel avcılık yapıyor ve dip ekosistemine doğrudan müdahale etmiyor. Ayrıca bu sektör ülke ekonomimiz açısından da çok önemli bir katma değer oluşturuyor. Çok ciddi ihracat geliri sağlıyor, döviz girdisi oluşturuyor. Bunun yanında limancılık, lojistik, yakıt, bakım, tedarik ve denizcilik sektörlerine de ekonomik hareketlilik kazandırıyor. Turizm açısından baktığımızda ise orkinos balıkçılığı Alanya’da yıllardır turizm sezonu ile iç içe yürüyen bir faaliyet. Bugüne kadar turizmimizi olumsuz etkileyecek ciddi bir durumla karşılaşmadık. Zaman zaman kurulan kafeslerin kıyıya fazla yakın olması veya bu kafeslere yanaşan teknelerin görüntü olarak rahatsızlık vermesi gibi durumlar olabiliyor. Ancak geçmişte de gördük ki yapılan uyarılar doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılıyor ve kafesler daha açığa taşınabiliyor. Sonuç olarak baktığımızda, bu kadar ağır kurallar ve sıkı denetimler altında yapılan orkinos balıkçılığının turizmimiz açısından ciddi bir risk oluşturduğunu düşünmüyorum. Tam tersine, ülkemize önemli döviz girdisi sağlayan bu ekonomik faaliyete Alanya olarak ev sahipliği yapıyor olmak da bizim için ayrıca önemli ve değerli" ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi