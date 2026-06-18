Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın dijital platformlardaki varlığına yönelik yeni bir hukuki adım atıldı. Alınan son kararla birlikte, Polat'a ait milyonlarca takipçisi bulunan tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. Sözcü gazetesinin aktardığı habere göre, kapatılacak mecralar arasında ana hesapların yanı sıra yedek profiller de bulunuyor.

Süreci kamuoyuyla paylaşan avukat Melih Demirer, kararın kapsamı hakkında bilgiler verdi. Demirer'in açıklamasına göre, yaptırım sadece tek bir platformla sınırlı kalmayacak. Polat'ın özellikle 1,5 milyon takipçiye ulaştığı yedek Instagram hesabı başta olmak üzere TikTok, Facebook ve YouTube kanalları da erişime kapatılacak.

KARAR PLATFORMLARA BİLDİRİLECEK

Alınan erişim engeli kararının uygulanması için resmi yazışma süreci başlatıldı. Avukat Demirer, alınan hukuki kararın kısa süre içerisinde uluslararası sosyal medya platformlarının Türkiye temsilciliklerine iletileceğini duyurdu. Bildirimin ardından teknoloji şirketlerinin ilgili hesapları Türkiye'den erişime kapatması bekleniyor.

ERİŞİM ENGELİ SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Türkiye'deki yasal düzenlemeler kapsamında, sosyal medya profillerine yönelik erişim engeli kararları mahkemeler veya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) aracılığıyla alınıyor. İlgili platformlara tebliğ edilen bu kararlar, genellikle kısa süre içerisinde işleme konularak profillerin ülke içindeki görünürlüğü kısıtlanıyor. Dilan Polat'ın kamuoyunca bilinen hukuki süreçleri devam ederken alınan bu karar, fenomen ismin dijital iletişim kanallarının dondurulması niteliği taşıyor.