Bursa'nın 11 Eylül Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, 19 yaşındaki Talha G. yönetimindeki aracın kaza yapmasına, navigasyon sisteminin rotayı hatalı göstermesinin sebep olduğu öne sürüldü.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden genç sürücü, yol kenarında bulunan refüjdeki güvenlik bariyerlerini aşarak metrelerce yüksekten aşağı savruldu. Çevredeki diğer sürücülerin durumu fark edip yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DERE YATAĞINDA KURTARMA ÇALIŞMASI

Yan yatan otomobilin içinde sıkışan Talha G., olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesi sonucu araçtan güvenli bir şekilde çıkarıldı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi kaza mahallinde yapılan yaralı sürücü, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

GECE SÜRÜŞLERİNDE NAVİGASYON RİSKİ

Özellikle gece saatlerinde ve sürücülerin aşina olmadığı güzergahlarda, yalnızca navigasyon uygulamalarına güvenerek ilerlemenin çeşitli riskler barındırdığı biliniyor. Yetkililer, teknolojik yönlendirmelerin yanı sıra fiziki trafik işaret ve işaretçilerinin de mutlaka dikkate alınması gerektiği konusunda uyarıyor.

Hastaneye kaldırılan gencin tedavisi sürerken, kaza mahallinde kalan araç için de tahliye işlemi gerçekleştirildi. Dere yatağına saplanan otomobil, bölgeye getirilen vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak çekici vasıtasıyla otoparka götürüldü.