ÜNYE’DE KENE ISIRMASI SONRASI ACI ÖLÜM

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Canan Demir, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kısa süre önce Demir’in vücuduna kene yapıştı. Bir süre sonra halsizlik ve kusma şikayetleri başlayan Demir, yakınları tarafından Ünye Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

KKKA şüphesiyle tedavi altına alınan Demir, durumunun ağırlaşması üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Anestezi yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürdürülen Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Canan Demir’in cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak defnedilmek üzere Ünye’ye götürüldü.