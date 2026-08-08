Türkiye genelinde etkili olan kavurucu sıcaklar, Antalya ve çevresinde 40 dereceyi aşarak günlük yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor. Artan sıcaklıkların cilt sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ayşe Çallıoğlu, yanlış kıyafet seçiminin cilt bariyerine zarar verebileceğini bildirdi.

Yaz aylarında güneşten korunmanın sadece kremlerle mümkün olmadığını aktaran Uzm. Dr. Çallıoğlu, yükselen sıcaklıklar ve ultraviyole (UV) maruziyetinin cilt için ciddi bir stres testi olduğunu vurguladı. Uzman isim, doğru kıyafet seçiminin terlemeyi yönetmenin ötesinde cilt hastalıklarını önlemede kritik bir rol oynadığını açıkladı.

DOĞAL LİFLİ KUMAŞLAR TERCİH EDİLMELİ

Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için pamuk, keten ve bambu gibi doğal liflerden üretilen giysilerin kullanılması gerektiği belirtildi. Uzm. Dr. Çallıoğlu'nun aktardığına göre, bu tür kumaşlar terin buharlaşmasına olanak tanıyarak mantar, isilik ve tahriş riskini en aza indiriyor.

Kıyafetlerin rengi ve kesimi de sağlık açısından büyük önem taşıyor. Koyu renkli kumaşların güneş ışığını emerek vücut ısısını artırdığına dikkat çekilirken, açık renkli ve bol kesimli giysilerin tercih edilmesi önerildi. Dar kıyafetlerin ciltte sürtünmeye yol açarak pişik ve kontakt dermatit gibi rahatsızlıklara zemin hazırladığı ifade edildi.

CİLT TİPİNE GÖRE GİYİM NASIL OLMALI?

Açık tenli bireylerin omuz, kol ve boyun bölgelerini korumak amacıyla uzun kollu kıyafetler giymesi tavsiye ediliyor. Yağlı cilt yapısına sahip olanların sentetik kumaşlardan kesinlikle uzak durması, hassas ciltlilerin ise hipoalerjenik ve yumuşak dokulu ürünlere yönelmesi gerektiği bildirildi. Ayrıca güneş ışınlarının kumaştan geçmesini engelleyen UPF (ultraviyole koruma faktörü) etiketli giysiler ile geniş kenarlı şapkalar ve UV filtreli gözlüklerin kullanılması gerektiği hatırlatıldı. Ayak sağlığı için ise kapalı ayakkabılar yerine hava alan açık modellerin mantar enfeksiyonlarını önlediği vurgulandı.

AKDENİZ'İN YÜKSEK NEMİNDE RİSK BÜYÜYOR

Özellikle Antalya merkezi ve Alanya gibi sahil bandında yer alan ilçelerde, yüksek sıcaklıklara eklenen yoğun nem oranı, cildin nefes almasını daha da zorlaştırıyor. Uzmanların uyarıları, sahil şeridinde yaşayan vatandaşların ve tatilcilerin kıyafet seçiminde ekstra özen göstermesi gerektiğini ortaya koyuyor. Cilt sağlığının sadece kozmetik ürünlerle değil, iklime uygun yaşam tarzı ve bilinçli giyim tercihleriyle korunabileceği ifade ediliyor.