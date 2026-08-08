Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 6 Ağustos 2026 tarihinde alınan kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar kapsamında, Petrol Ofisi A.Ş. tarafından Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde işletilen Antalya Terminali'nin depolama ve iletim tarifelerinde değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tarifeye göre, tesisteki günlük depolama hizmet bedelleri yeniden belirlendi. Metreküp başına belirlenen ücretler benzin türleri için 3,59 TL, motorin türleri için 3,93 TL ve havacılık yakıtı türleri için 3,70 TL olarak açıklandı.

TESLİM VE İLETİM ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Hizmet başına alınan teslim alma ve teslim etme ücretleri benzin türlerinde metreküp başına 107,56 TL, motorinde 119,59 TL, havacılık yakıtlarında ise 113,23 TL seviyesine getirildi. Jet yakıtının denizyoluyla teslim alınması işlemlerinde yüzde 100 indirim uygulanacağı bildirildi.

İletim tarifesinde yapılan güncellemeyle, benzin, motorin ve havacılık yakıtlarının Şamandıra ile Petrol Ofisi Tesisi arasındaki iletim hizmet bedeli metreküp başına 28,69 TL oldu. Şamandıra ve diğer tesisler arasındaki iletim bedeli 32,60 TL, Petrol Ofisi-ANT boru hattı üzerinden havacılık yakıtı iletimi ise 37,17 TL olarak tarifeye yansıdı.

POMPA FİYATLARINA YANSIYACAK MI?

Yapılan bu tarife değişikliği, Alanya ve Antalya genelindeki akaryakıt istasyonlarında satılan benzin veya motorinin litre fiyatına yönelik doğrudan bir zam veya indirim anlamı taşımıyor. Düzenleme yalnızca terminaldeki toptan depolama, teslim alma ve boru hattı iletim hizmetlerinin maliyetlerini kapsıyor. Bölgedeki akaryakıt lojistiğini yakından ilgilendiren kararın, nihai tüketici fiyatlarına etkisinin dolaylı ve sınırlı kalması öngörülüyor.