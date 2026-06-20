Sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın aile yakınları, Dilan Polat'ın devam eden hastane süreci hakkında güncel bilgileri paylaştı. Sıla Doğu'nun onaylı sosyal medya yayın kanalı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Dilan Polat özel bir tedavi sürecinden geçiyor.

Doktor kontrolünde tutulan fenomenin ziyaretçi kabul etmediği ve yanına yalnızca refakatçi alındığı bildirildi. Doğu, Polat'ın telefonlarını aktif olarak kullanamadığını belirterek, ailesi ve çocukları için toparlanmaya çalıştığını aktardı. Sürece dair anlayış beklediklerini ifade eden Doğu, takipçilerinden dua istedi.

ENGİN POLAT: TEDAVİ UZUN SÜRECEK

Eşi Engin Polat ise kişisel hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda durumun ciddiyetini vurguladı. Paylaşımında "Kardeşim göçtü, hayat ortağım uzun süre hastanede tedavide, ben ise tekim..." ifadelerini kullanan Polat, eşinin hastane sürecinin kısa vadede tamamlanmayacağını doğruladı.

POLAT AİLESİNİN ZORLU SÜRECİ

Kamuoyunun yakından takip ettiği Polat ailesi, geçtiğimiz dönemde şirket hesaplarının kapatılması ve devam eden hukuki süreçlerle ülke gündeminde geniş yer bulmuştu. Yaşanan finansal ve adli olayların ardından ailenin sağlık sorunlarıyla da mücadele etmesi dikkat çekiyor. Dilan Polat'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişmelerin doktor raporları doğrultusunda şekillenmesi bekleniyor.