Yaz başındaki Merkür retrosunun ardından maddi konularda hareketlilik bekleyen burçlar için öne çıkan yorumlar geldi. Astrolog Helena Hathor'a göre özellikle Boğa, Aslan, Terazi, Kova ve İkizler burçları 9 Ağustos'a kadar finansal açıdan fırsatlarla karşılaşabilir.

Astrolojiye göre Merkür'ün ileri harekete geçmesiyle birlikte yaz başında yaşanan iletişim ve planlama aksaklıklarının etkisi azalırken, para ve kariyer alanında yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Ancak bu değerlendirmelerin bilimsel temele dayanmadığı, astrolojik yorum niteliği taşıdığı unutulmamalı.

BOĞALAR İÇİN KAZANÇLI DÖNEM

Helena Hathor'un değerlendirmesine göre Boğa burçları için yaratıcı projeler, yeni iş fikirleri ve girişimler öne çıkıyor. Zam talebinde bulunmak, terfi görüşmesi yapmak veya yeni bir işe başvurmak isteyen Boğalar için 9 Ağustos'a kadar destekleyici bir süreç yaşanabileceği belirtiliyor.

Cesur adımların maddi karşılığını bulabileceği ifade edilirken, özellikle uzun vadeli planlara odaklanmanın fayda sağlayabileceği vurgulanıyor.

ASLANLAR İÇİN BEKLENEN GELİŞMELER

Güneş ve Jüpiter'in Aslan burcundaki etkisiyle Aslanların bu dönemde daha görünür olabileceği değerlendiriliyor. Merkür'ün ileri hareketi sayesinde daha önce fark edilmeyen maddi fırsatların ortaya çıkabileceği ifade ediliyor.

Beklenen bir ödeme, yeni gelir kaynağı veya kariyerde olumlu bir gelişme ihtimali öne çıkarken, uzun süredir verilen emeğin karşılığının alınabileceği yorumları yapılıyor.

TERAZİLERDE KARİYER VE GELİR ÖN PLANDA

Terazi burçları için iş hayatı ve finansal konuların ağırlık kazanacağı belirtiliyor. Daha önce hak edilmesine rağmen alınamayan ödemelerin gündeme gelebileceği, yöneticilerle yapılacak görüşmelerde zam, prim veya geciken alacaklar konusunda olumlu sonuçlar alınabileceği öngörülüyor.

KOVALAR İÇİN YENİ GELİR FIRSATLARI

Kova burçlarının özellikle ek gelir kaynakları ve pasif kazanç alanlarında şanslı olabileceği ifade ediliyor. Yeni iş teklifleri, beklenmedik fırsatlar veya gelir artışı sağlayabilecek gelişmelerin 9 Ağustos'a kadar gündeme gelebileceği belirtiliyor.

İKİZLER İÇİN HAREKETE GEÇME ZAMANI

Merkür tarafından yönetilen İkizler burcu için gelir alanında destekleyici etkilerin öne çıktığı yorumları yapılıyor. Yeni iş birlikleri, kazanç sağlayabilecek projeler ve ortaklık fırsatlarının değerlendirilebileceği ifade ediliyor.

Mars'ın desteğiyle motivasyonun artabileceği, büyük hedeflere yönelik adımların maddi açıdan olumlu sonuçlar doğurabileceği öngörülüyor.

ASTROLOJİK GÜNDEMDE AĞUSTOS HAREKETLİ

2026 Ağustos gökyüzünde Venüs'ün Terazi burcuna geçişi, Merkür'ün 9 Ağustos'ta Aslan burcuna ilerlemesi ve ay boyunca etkili olacak tutulmalar nedeniyle astrolojik açıdan hareketli bir dönem olarak değerlendiriliyor. Astroloji kaynakları, bu süreçte iletişim, kariyer ve finans başlıklarında önemli gelişmeler yaşanabileceğini öne sürüyor.