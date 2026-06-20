Alanya’da Serenity Otel sahilinde dev bir balık kıyıya vurdu. Sabah saatlerinde sahil kesiminde fark edilen balık, büyüklüğüyle görenleri şaşırttı.

Deniz yüzeyinde kıyıya yakın noktada bulunan balığın, bir süre sonra sahildekiler tarafından kontrol edildiği görüldü. Görüntülerde bir kişinin suya girerek balığın yanında inceleme yaptığı, balığın ise kıyıya yakın alanda hareketsiz şekilde durduğu yer aldı.

Balığın türü ve kıyıya neden vurduğu henüz netlik kazanmazken, olay sahilde bulunan vatandaşlar arasında merak uyandırdı. Deniz canlısının uzun süredir suda kaldığı ve parçalanmaya başladığı görüntülere yansıdı.

Bölgede bulunan vatandaşlar, balığın kısa sürede yetkililer tarafından kaldırılması gerektiğini belirterek hem çevre sağlığı hem de kötü koku oluşmaması açısından müdahale edilmesini istedi.

Dev balığın türünün belirlenmesi için ilgili ekiplerin inceleme yapması bekleniyor.