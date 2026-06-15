Alanya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yıllardır gündemde tuttuğu “100 İl, 1000 İlçe” vizyonu kapsamında hazırlanan yeni düzenlemede en güçlü il adaylarından biri olarak öne çıkıyor. Nüfusu 370 bini aşan Alanya, ekonomik büyüklüğü, turizm kapasitesi ve ulaşım altyapısıyla birçok mevcut ilden daha büyük bir yapıya sahip olması nedeniyle listenin ilk sıralarında gösteriliyor.

Türkiye’de il sayısının 81’den 106’ya çıkarılmasını öngören çalışmalarda Alanya'nın yanı sıra Manavgat, Tarsus, Çorlu, İnegöl ve Fethiye gibi ilçelerin de il statüsüne yükseltilmesi tartışılıyor. Ancak şu aşamada düzenleme henüz yasalaşmış değil ve TBMM’de kabul edilmiş resmi bir kanun bulunmuyor. TBMM'nin resmi kanun teklifleri kayıtlarında da bugün itibarıyla yürürlüğe girmiş bir düzenleme yer almıyor.

Alanya'nın il yapılması konusu yeni değil. Bahçeli'nin 2023 yılında dile getirdiği “100 il” hedefi sonrasında Alanya, nüfus ve ekonomik kriterleri karşılayan ilçeler arasında sürekli ilk sıralarda gösteriliyor. Son yıllarda yapılan değerlendirmelerde de Alanya'nın il olmaya en yakın ilçelerden biri olduğu belirtiliyor.

ALANYA NEDEN ÖNE ÇIKIYOR?

Alanya'nın il adayları arasında öne çıkmasının başlıca nedenleri şunlar:

370 bini aşan nüfusu

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olması

Gazipaşa-Alanya Havalimanı ile güçlü ulaşım bağlantıları

Yüksek ekonomik hacim ve ihracat potansiyeli

Antalya merkezine olan mesafesi nedeniyle idari hizmetlerde yaşanan yoğunluk

Uzman değerlendirmelerinde Alanya'nın uzun süredir "fiili il" büyüklüğüne ulaştığı yönünde görüşler yer alıyor.

LİSTEDE ALANYA İLE BİRLİKTE KİMLER VAR?

Meclis kulislerinde konuşulan listede şu ilçeler bulunuyor:

Alanya, Manavgat, Tarsus, Çorlu, İnegöl, Siverek, İskenderun, Fethiye, Akhisar, Edremit, Ereğli (Zonguldak), Erciş, Bandırma, Cizre, Nazilli, Ereğli (Konya), Lüleburgaz, Ergani, Kahta, Ünye, Kozan, Elbistan, Polatlı, Midyat ve Yüksekova.

PLAKA VE İSİM TARTIŞMASI

Tasarıyla ilgili kulislerde iki teknik konu dikkat çekiyor. Bunlardan biri aynı isimde iki Ereğli ilçesinin bulunması nedeniyle yaşanabilecek idari karışıklık. Diğeri ise il sayısının 100'ün üzerine çıkmasıyla ortaya çıkacak yeni plaka numaraları konusu.

Ancak bu başlıkların tamamı şu an için taslak ve kulis bilgisi niteliğinde. Nihai karar TBMM sürecinin ardından netleşecek.

Kaynak: TBMM, Sözcü Gazetesi, kamuoyuna yansıyan yasa hazırlık çalışmaları.