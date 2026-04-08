TRENDYOL Süper Lig'in 29. haftası kritik bir maça sahne olacak. Ligdeki temsilcimiz Corendon Alanyaspor, 11 Nisan Cumartesi günü saat 17.00'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor'u ağırlayacak. Oba Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde taraftarlar için belirlenen bilet fiyatları da açıklandı.

Kulübün yaptığı duyuruya göre tribün fiyatları şu şekilde:

Corendon Airlines Maraton Tribünü: 1.750 TL

Corendon Airlines Kuzey Kale Arkası Tribünü: 900 TL

Güney Kale Arkası Tribünü: 900 TL

Misafir Tribünü: 1.150 TL

TARAFTARLARA ÇAĞRI

Turuncu-yeşilli ekip, ligde kritik öneme sahip karşılaşmada taraftar desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Özellikle üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede tribünlerin dolması bekleniyor. Kulüp yetkilileri, biletlerin yoğun ilgi görmesini beklediklerini söyleyerek, taraftarlara erken alım çağrısında bulundular. Cemali AYDINOĞLU