CENGİZ Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, futbolcuların hırslı ve istekli görüntüsü dikkat çekti. Taktik ağırlıklı geçen çalışmada özellikle oyun planı, duran top organizasyonları ve savunma-hücum geçişleri üzerinde duruldu. Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren zorlu karşılaşma öncesinde teknik heyetin, oyunculara rakibin güçlü ve zayıf yönleri üzerine detaylı analizler aktardığı öğrenildi. Antrenmanda tempoyu zaman zaman yükselten teknik ekip, maçın önemine vurgu yaparak oyuncularından maksimum konsantrasyon istedi. Turuncu-yeşilli ekip, bugün gerçekleştireceği son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Taraftarı önünde sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan Alanyaspor'da hedef, güçlü rakibi karşısında 3 puanı hanesine yazdırmak. Öte yandan futbolcuların antrenmandaki yüksek motivasyonu ve takım içindeki olumlu hava, teknik heyetin yüzünü güldürdü. Corendon Alanyaspor, zorlu Trabzonspor mücadelesinden galibiyetle ayrılarak hem moral bulmak hem de ligdeki konumunu güçlendirmek istiyor. Cemali AYDINOĞLU

