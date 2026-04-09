A Milli Takım ve Corendon Alanyaspor formasıyla başarılı bir sezon geçiren Güven Yalçın, ziyarette Kaymakam Öztürk tarafından tebrik edildi. Kaymakam Öztürk, milli futbolcunun hem kulüp hem de milli takım düzeyindeki performansını yakından takip ettiklerini belirterek, başarılarının devamını diledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, sporun şehir için taşıdığı önem de vurgulandı. Kaymakam Öztürk, nazik ziyaretlerinden dolayı Güven Yalçın ve Berkay Baş'a teşekkür ederken, Alanyaspor'un elde ettiği başarıların kentte büyük gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Güven Yalçın, ziyaret sonunda yanında getirdiği Alanyaspor formasını Kaymakam Öztürk'e takdim etti. Cemali AYDINOĞLU

