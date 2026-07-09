Dünyaca ünlü Galli pop-rock sanatçısı Bonnie Tyler, Portekiz'de bir süredir tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, acı haber sevenlerine duyuruldu.

Tyler, geçtiğimiz mayıs ayında Portekiz'de acil bir bağırsak ameliyatı geçirmişti. Operasyonun ardından iyileşme sürecini desteklemek amacıyla yapay komaya alınan sanatçının, geçen ay komadan çıktığı bildirilmişti. Ancak durumu ciddiyetini koruyan Tyler'ın tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyordu. Yaşanan sağlık sorunları nedeniyle sanatçının 18 Haziran'da İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirmesi planlanan konseri de iptal edilmişti.

MÜZİK DÜNYASINDAKİ YÜKSELİŞİ

Gerçek adı Gaynor Hopkins olan sanatçı, 1951 yılında Galler'in Neath bölgesi yakınlarında dünyaya geldi. Müzik kariyerine yerel mekanlarda sahne alarak başlayan Tyler, yetenek avcısı Roger Bell tarafından keşfedilmesinin ardından profesyonel adımlarını attı. İlk single çalışması olan "Lost in France" 1977 yılında müzikseverlerle buluştu. Aynı yıl piyasaya sürülen "It’s a Heartache" isimli country-pop eseri, İngiltere ve ABD listelerinde üst sıralara tırmanarak uluslararası tanınırlığının kapılarını araladı.

UNUTULMAZ ESERLERİ VE ÖDÜLLERİ NELERDİ?

Kariyerinin zirvesine 1983 yılında Jim Steinman imzalı "Total Eclipse of the Heart" parçasıyla ulaşan sanatçı, bu eserle hem ABD hem de İngiltere müzik listelerinde bir numaraya yerleşti. Tyler'ın yakın dönemde BBC'ye aktardığı bir röportajda "Söylemekten asla bıkmıyorum" dediği parça, geçtiğimiz günlerde Spotify platformunda 1 milyar dinlenme barajını aşarak dijital çağda da kalıcılığını kanıtladı. 1984 yapımı Footloose filmi için kaydedilen "Holding Out for a Hero" ise yıllar sonra Shrek 2 animasyonunda kullanılarak yeni nesillerin de hafızasına kazındı.

Kariyeri boyunca üç kez Grammy ödülüne aday gösterilen başarılı müzisyen, 2013

Eurovision Şarkı Yarışması'nda İngiltere'yi temsil ederek 19. sırayı elde etti. 2022'de Kraliçe II. Elizabeth'in Onur Listesi'ne giren ve ertesi yıl Prens William'dan MBE nişanı alan Tyler, Robert Sullivan ile evliydi.