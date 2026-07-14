ALANYA'NIN Tosmur Mahallesi'ndeki yürüyüş yolunun girişine yerleştirilen demir bariyerler, engelli vatandaşların kullanımını imkânsız hale getirdi. Yürüyüş yoluna ulaşımı sağlayan merdivenlerin sonunda bulunan demir engeller nedeniyle tekerlekli sandalye kullanan bireyler ile bebek arabasıyla geçiş yapmak isteyen vatandaşlar büyük zorluk yaşıyor. Vatandaşlar, söz konusu bariyerlerin motosiklet ve benzeri araçların girişini engellemek amacıyla konulduğunu düşündüklerini ancak uygulamanın engelli bireyleri de mağdur ettiğini belirtti.

YÜRÜYÜŞ YOLLARI HERKES İÇİN DEĞİL Mİ?

"Engelsiz Kent Alanya" vizyonuyla yapılan birçok projeyle büyük tezatlık barındıran demir bariyerler vatandaşa büyük zorluk yaşatıyor. Vatandaşlar, bariyerlerin yeniden düzenlenerek hem güvenliğin sağlanmasını hem de engelli vatandaşların rahatça geçebileceği bir alan oluşturulmasını talep etti. Tosmur'daki yürüyüş yolu, bölge sakinleri tarafından yoğun olarak kullanılan sosyal alanlardan biri olarak öne çıkarken, vatandaşlar Alanya Belediyesi'nden konuya ilişkin çözüm bekliyor. (Gülser YİĞİT)