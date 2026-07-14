Metro istasyonu girişindeki yürüyüş yolunda Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden çıkarılan doğal taşlar, isimleriyle birlikte ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Bu taşlar arasında yer alan Alanya mermeri de ilçenin doğal zenginliğini ve taş işçiliği kültürünü tanıtan önemli örneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Alanya'nın doğal mirası İstanbul'da sergileniyor

Yıllardır yapı sektöründe ve dekorasyonda tercih edilen Alanya mermeri, bu kez kültürel bir tanıtım projesinin parçası olarak İstanbul'da vatandaşların karşısına çıktı. Farklı doğal taşların tek bir alanda sergilenmesi, Türkiye'nin jeolojik çeşitliliğini tanıtmasının yanı sıra şehirlerin yerel değerlerini de ön plana çıkarıyor.

Kültürel tanıtıma örnek uygulama

Kent mobilyaları ve çevre düzenlemelerinde doğal taşların bilgilendirici şekilde kullanılması, vatandaşlardan da olumlu yorumlar aldı. Taşların isimleriyle birlikte sergilenmesi sayesinde ziyaretçiler hem estetik bir çevrede vakit geçiriyor hem de Türkiye'nin doğal kaynakları hakkında bilgi edinebiliyor.

Alanya mermerinin de bu projede yer alması, ilçenin doğal ve kültürel mirasının ülke genelinde tanıtılması açısından anlamlı bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu tür uygulamaların farklı şehirlerde de yaygınlaşması, yerel değerlerin korunması ve tanıtılmasına önemli katkı sağlayabilir.