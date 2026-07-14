Ankara'da 24-25

Haziran 2026 tarihlerinde düzenlenen NATO

Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan Macaristan Başbakanı Peter Magyar, resmi temaslarını tamamladıktan sonra dinlenmek için Antalya'yı tercih etti. Başbakan Magyar, yoğun diplomasi trafiğinin ardından oğullarıyla birlikte kente gelerek dört günlük bir tatil programı gerçekleştirdi.

Magyar'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görüntülere göre, başbakan ve ailesi tatil boyunca su parkında vakit geçirdi ve denizde jet-ski kullandı. Turizmin başkenti Antalya'da kaydedilen bu anlar, hem Türkiye'de hem de Macaristan'da kamuoyunun ilgisini çekti.

ELEŞTİRİLERE NASIL YANIT VERDİ?

Tatil görüntülerinin Macaristan'da siyasi bir tartışmaya dönüşmesi üzerine Başbakan Peter Magyar kamuoyuna bir açıklama yaptı. Masrafların devlet bütçesinden karşılanmadığını bildiren Magyar, "Çocuklarımla birlikte Türkiye'de, masrafları tamamen kendim karşılayarak uzun bir hafta sonu geçirdim" ifadelerini kullandı. Magyar ayrıca eleştirilere yanıt olarak ne helikopter kullandığını ne de başkanlık makam odasına adım attığını vurguladı.

ANTALYA DİPLOMASİ TURİZMİNDE NEDEN ÖNE ÇIKIYOR?

Uluslararası arenada milyonlarca turisti ağırlayan Antalya, son yıllarda üst düzey devlet görevlilerinin resmi ziyaretler sonrası kişisel dinlenme rotası olarak da öne çıkıyor. Liderlerin yüksek güvenlik standartları ve nitelikli konaklama seçenekleri sunan bölgeyi tercih etmesi, kentin küresel turizm pazarındaki marka değerini destekliyor. Macaristan Başbakanı'nın bu ziyareti de bölgenin diplomatik turizmdeki genel cazibesini yansıtan son gelişmelerden biri olarak kayıtlara geçti.