Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Nihat Kahveci, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sürecinin tamamlanmasının ardından Kahveci serbest bırakıldı.

Serbest bırakılma kararının ardından Nihat Kahveci'nin eşi Fulya Sever Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ailelerine yönelik ortaya atılan iddiaları yalanladı.

Açıklamasında evliliklerinin sevgi ve saygı temelinde devam ettiğini vurgulayan Fulya Sever Kahveci, şu ifadeleri kullandı:

"Biz Nihat Kahveci'yle 19 Temmuz 2018'den bu yana 8 yıldır evliyiz ve iki çocuğumuz var. Sevgi ve saygı çerçevesinde, medyanın bu kadar önünde olmamıza rağmen ilişkimizi, arkadaşlığımızı, dostluğumuzu ve beraberliğimizi her zaman koruduk, bundan sonra da aynı şekilde koruyacağız. Eşler zaman zaman aynı fikirde olmayabilir, tartışabilir. Ancak bu asla eşimin bana şiddet uyguladığı anlamına gelmez. Bu yalan haberleri ve bunları yapanları kınıyorum. En azından sorabilirdiniz."