Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen olayda, Soner Ata isimli vatandaş evinde yakınları tarafından asılı halde bulundu. Olay sırasında, Ata'nın SMA hastası olan oğlu N.E.A.'nın bağlı bulunduğu tıbbi cihazın fişinin çekilmiş olduğu tespit edildi.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ve emniyet ekiplerinin yaptığı incelemelere göre, Soner Ata'nın yaşamını yitirdiği kesinleşti. Hayati tehlikesi bulunan N.E.A. ise ilk olarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki acil müdahalenin ardından hasta, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

CENAZE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Otopsi sürecinin sona ermesiyle birlikte Soner Ata'nın cenazesi ailesine teslim edildi. Derince ilçesinde bulunan Ulu Cami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ata, Çınarlık Şehitliği'nde toprağa verildi.

SORUŞTURMA SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?

Resmi makamlardan aktarılan bilgilere göre, olayın detaylarını aydınlatmak amacıyla başlatılan adli süreç devam ediyor. Ağır kronik hasta bakımı süreçlerinde meydana gelen bu tür şüpheli vakalarda, olay yeri inceleme ekiplerinin bulguları ve adli tıp raporları kesin sonucun belirlenmesinde temel rol oynuyor. Soner Ata'nın oğlunun yaşam destek ünitesini kapattıktan sonra kendi hayatına son verdiği ihtimali üzerinde durulurken, emniyet birimlerinin olayla ilgili başlattığı çok yönlü soruşturma sürüyor.