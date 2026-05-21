Konya'nın merkez Karatay ilçesi Çimenlik Mahallesi Hakim Giray Sokak üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana gelen silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Elde edilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Cebrail Dümaner ile 16 yaşındaki Berat Zan arasında sokakta karşılaştıkları sırada tartışma çıktı.

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Cebrail Dümaner, yanında taşıdığı tabancayla Zan'ı başından vurarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Yakınlarının müdahalesiyle hastaneye kaldırılan Berat Zan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olayın ardından şüpheli Dümaner, suç aleti tabanca ile birlikte polis merkezine giderek kendi isteğiyle teslim oldu.

İLK İFADESİNDE NELER SÖYLEDİ?

Emniyetteki işlemleri süren Cebrail Dümaner'in ilk ifadesinde, Berat Zan ile önceden husumetli olduklarını belirttiği aktarıldı. Şüphelinin, sokakta karşılaştıklarında ilk olarak Zan'ın tabanca çıkarıp kendisine ateş ettiğini, bunun üzerine kendisinin de ona doğru ateş ederek karşılık verdiğini öne sürdüğü iddia edildi.

TARAFLARIN ADLİ SİCİLİ KABARIK ÇIKTI

Olayın ardından tarafların adli geçmişlerine yönelik ortaya çıkan detaylar, adli kontrol ve sokak güvenliği hususunu bir kez daha gündeme taşıdı. Şüpheli Cebrail Dümaner'in 2023 yılında bir uyuşturucu şebekesine yönelik operasyonda 8 kilo eroinle yakalanıp tutuklandığı ve 2024 yılında tahliye olduğu öğrenildi.

Ağır yaralanan 16 yaşındaki Berat Zan'ın ise uyuşturucu madde ticareti yapmaktan adli kaydı bulunduğu açıklandı. Ayrıca Zan'ın basit yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet ile uyuşturucu madde satın almak ve kullanmak suçlarından da arandığı, daha önce cezaevine girip tahliye olduğu belirtildi.