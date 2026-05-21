Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen sahte e-imza davasında karar açıklandı. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, kapsamlı dosyada 257 sanık hakkında mahkumiyet kararı verirken, 29 sanığın beraatine hükmetti.

ÖRGÜT ELEBAŞINA 116 YIL HAPİS CEZASI

Açıklanan karara göre, suç örgütünün kurucusu ve elebaşı olduğu belirtilen Ziya Kadiroğlu 116 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi. Örgüt yapılanması içerisinde yer aldığı ifade edilen Gökay Celal Gülen, Zeynep Karacan, Mıhyeddin Yakışır ve Yalçın Maraşlı ise 94 yıl 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargılama sonucunda Ali Çiçekli 86 yıl 6 ay, Taner Dağhan 53 yıl 7 ay, Yaren Özkarakaş 44 yıl 9 ay ve Gülseren Üstün 40 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

DİJİTAL SAHTECİLİK DAVASINDA BİLANÇO AĞIR OLDU

Dijital kimlik hırsızlığı ve elektronik imza sahteciliği suçlarının hukuki sonuçlarını gözler önüne seren bu geniş çaplı davada, diğer sanıklara da ağır yaptırımlar uygulandı. Fuat Tanış Arslan'a 38 yıl 5 ay, Oğuzhan Ercan'a 36 yıl 11 ay, Oğuz Deniz ve İbrahim Akyüz'e ise 31 yıl 5'er ay hapis cezası verildi.

TUTUKLULUK VE TAHLİYE KARARLARI

Mahkeme heyetinin aktardığına göre, dosya kapsamında tutuklu bulunan 29 sanığın hukuki durumu da karara bağlandı. Örgüt lideri ve yöneticileriyle birlikte 15 sanığın hükümle beraber tutukluluk halinin devamına karar verilirken, geriye kalan 14 sanık hakkında ise tahliye kararı verildi.