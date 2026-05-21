Tekirdağ'da yürütülen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında, "Taksici Kadir" lakaplı şüpheliyle iletişim kurduğu belirlenen Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı F.K.T. hakkında karar verildi. Sabah'ın aktardığına göre, görevden uzaklaştırılan hakimin saç örneklerinde kokain bulgusuna rastlanırken, hakkında 5 yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı alındı.

Uyuşturucu ticareti iddiasıyla incelenen Kadir Demirdelen'in telefonunda yapılan incelemelerde, rehberde "Adliye 4. Ağır Ceza Başkanı" olarak kayıtlı F.K.T. ile WhatsApp yazışmaları bulundu. Mesajlarda, bir para transferi sırasında açıklama kısmına ne yazılacağı tartışılırken, "Uyuşturucu parası yaz" ifadelerinin geçtiği belirlendi. Bu gelişme üzerine HSK'ya bildirilen dosya sonucunda kadın hakim açığa alındı; lojmanı, makam odası ve aracında arama yapıldı.

SAÇ ÖRNEKLERİNDE KOKAİN VE İLAÇ ETKEN MADDESİ ÇIKTI

Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi tarafından yapılan toksikolojik incelemelerde, F.K.T.'nin kan ve idrar testlerinde herhangi bir uyarıcı maddeye rastlanmadı. Ancak başın sağ, sol, ön ve arka bölgelerinden alınan saç örneklerinin tamamında kokain maddesi tespit edildi. Raporda ayrıca bazı nörolojik tedavilerde kullanılan "Fluoxetine" etken maddesinin de bulunduğu ifade edildi. Şüpheli Kadir Demirdelen'in idrar örneklerinde ise amfetamin ve kokain değerleri pozitif sonuç verdi.

Soruşturma dosyasında yer alan ifadelere göre, F.K.T. hakkındaki iddiaları kesinlikle reddetti. Kadın hakim, 22 bin TL'lik transferin ihtiyaç sahibi bir kadına yardım amacı taşıdığını, açıklama kısmına ilişkin konuşmanın ise şüphelinin "6 bin dolar mı atıyorsun" şeklindeki yanıtından ibaret olduğunu savundu. Sadece nörolojik ilaçlar kullandığını belirten F.K.T., uyuşturucu madde görmediğini ifade etti.

KAMU DAVASININ ERTELENMESİ KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Türk Ceza Kanunu'nun 191/2 maddesi uyarınca verilen "Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi" kararı, uyuşturucu madde kullanma şüphesi altındaki kişilere yönelik standart bir hukuki denetim süreci işlevi görüyor. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Yiğiter tarafından yürütülen dosyada verilen bu karar gereği, F.K.T. 5 yıl boyunca denetim altında tutulacak. Bu süreçte 1 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanacak ve tedaviye tabi tutulacak.

Hakimin erteleme süresi boyunca yılda en az iki kez uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespiti için ilgili kuruma sevk edileceği bildirildi. Kararda, denetimli serbestlik kurallarının ihlal edilmesi veya yeniden uyarıcı madde kullanılması halinde davanın doğrudan mahkemeye taşınacağı vurgulandı. Soruşturma kapsamındaki deliller arasında yer alan 6 adet CD'nin de adli emanette muhafaza altına alındığı öğrenildi.