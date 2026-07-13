ALANYA'nın iş ve sosyal yaşamında yakından tanınan isimlerinden Ahmet Şenli, Tolga Oktay, Serhat Eren ve Ömer Ciğerli, yoğun geçen çalışma temposuna kısa bir ara vererek bir araya geldi. Gün boyunca keyifli vakit geçiren dörtlü, dostluklarını pekiştirirken samimi sohbetleriyle de objektiflere yansıdı.

Alanya'nın sosyal hayatında sıkça bir araya gelen isimler arasında yer alan dört arkadaş, gerçekleştirdikleri buluşmada hem hasret giderdi hem de günlük hayatın yoğun temposundan uzaklaşarak birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Kahkaha dolu buluşma

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, eski anılar yad edilirken Alanya'nın gündemi, iş hayatı ve sosyal yaşam üzerine uzun sohbetler gerçekleştirildi. Neşeli anların yaşandığı buluşmada kahkahalar gün boyu eksik olmadı.

Objektiflere yansıyan hatıra kareleri de dostluklarının en güzel yansımalarından biri oldu. Çekilen fotoğraflar kısa sürede yakın çevrelerinden beğeni ve yorum aldı.

Dostluk mesajı verdiler

Yoğun iş temposuna rağmen fırsat buldukça bir araya gelmeye özen gösterdiklerini belirten isimler, dostlukların korunmasının ve birlikte vakit geçirmenin önemine dikkat çekti.

Alanya'nın tanınmış simalarını buluşturan keyifli organizasyon, hem samimi atmosferi hem de verdiği birliktelik mesajıyla dikkat çekerken, dörtlü günün sonunda hatıra fotoğrafı çektirerek güzel anlarını ölümsüzleştirdi. (Mehmet TUNÇ)