Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 6 Ağustos 2026 Süper Loto çekilişinin sonuçları açıklandı. Haftanın merakla beklenen çekilişinde büyük ikramiye 251 milyon 779 bin 261 TL olarak belirlenirken, kazandıran numaralar da belli oldu.

Şans oyunları tutkunlarının yakından takip ettiği çekilişte bu hafta belirlenen rakamlar şöyle sıralandı:

24 - 27 - 38 - 41 - 49 - 50

Sonuçların açıklanmasının ardından binlerce kişi kuponlarını kontrol etmek için Milli Piyango'nun resmi sonuç ekranına yöneldi. Büyük ikramiyeyi kazanan talihli ya da talihlilerin olup olmadığı ise resmi ikramiye dağılım tablosunun yayımlanmasının ardından netleşecek.

Büyük ikramiye 251 milyon TL'yi geçti

Bu haftaki Süper Loto çekilişinde dağıtılacak büyük ikramiye 251.779.261 TL olarak açıklandı. Ayrıca beş, dört, üç ve iki bilen kategorilerindeki ikramiye tutarları da resmi sonuçlarla birlikte ilan edilecek.

Yetkililer, vatandaşların çekiliş sonuçlarını ve ikramiye bilgilerini yalnızca Milli Piyango Online ve Milli Piyango İdaresi'nin resmi platformları üzerinden kontrol etmeleri gerektiğini hatırlattı. Resmi olmayan internet sitelerine ve yanıltıcı paylaşımlara itibar edilmemesi konusunda da uyarıda bulunuldu.

Süper Loto çekilişleri haftanın belirli günlerinde noter huzurunda gerçekleştirilirken, sonuçlar çekilişin tamamlanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi kanalları üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. Bu haftaki çekilişin ardından gözler, büyük ikramiyenin tek kişiye mi yoksa birden fazla talihliye mi çıktığına çevrildi.