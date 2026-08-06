İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla re'sen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Özkök, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılığa ifade verdi.

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca katılmış olduğu bir programdaki söylemleri nedeniyle Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi. Açıklamada soruşturmanın, kamuoyuna yansıyan programdaki ifadeler üzerine resen başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Ertuğrul Özkök, savcılıkta ifadesini verdikten sonra adliye önünde basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Sürecin hukuki çerçevede ilerlediğini belirten Özkök, savcılığın sorularını yanıtladığını ifade etti.

Özkök, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı'na hakaret kastıyla herhangi bir ifade kullanmadığını vurgulayarak, "Sayın savcı ifademizi aldı. Biz de söyledik, daha önce de söylediğim gibi, benim Cumhurbaşkanı'na hakaret etmem asla aklımın ucundan bile geçmeyecek bir şey. Biz ifademizi verdik, çıktık. Bundan sonra değerlendirme sayın savcımızın." dedi.

Savcılık, soruşturma kapsamında Özkök'ün ifadesi ile program kayıtlarını birlikte değerlendirerek dosya hakkında karar verecek. İnceleme sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi, ek araştırma yapılması ya da iddianame düzenlenmesi gibi seçenekler hukuki süreç kapsamında değerlendirilecek.

Soruşturmaya konu olan programdaki ifadelerin içeriğine ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenilirken, dosyaya ilişkin nihai kararın savcılık tarafından yürütülecek değerlendirme sonrasında verileceği belirtildi.