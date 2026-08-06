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PAOK ile Anderlecht, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu kapsamında sahaya çıkacak. Karşılaşma, iki takım adına da organizasyondaki yolculuğun devamı açısından önem taşıyor.

UEFA Avrupa Ligi eleme turu maçlarının bu sezon Türkiye yayın hakları TRT'nin dijital platformu Tabii'de bulunuyor. Türk takımlarının yer almadığı PAOK - Anderlecht karşılaşması da Türkiye'de Tabii platformu üzerinden izlenebilecek.

PAOK ile Anderlecht arasındaki UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu mücadelesi, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü TSİ 20.45'te başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda PAOK ile Anderlecht karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin beklediği mücadele, 6 Ağustos 2026 Perşembe akşamı oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 20.45 olarak açıklandı.

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