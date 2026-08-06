UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda PAOK ile Anderlecht karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin beklediği mücadele, 6 Ağustos 2026 Perşembe akşamı oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 20.45 olarak açıklandı.
PAOK - ANDERLECHT MAÇI SAAT KAÇTA?
PAOK ile Anderlecht arasındaki UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu mücadelesi, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü TSİ 20.45'te başlayacak.
PAOK - ANDERLECHT MAÇI HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?
UEFA Avrupa Ligi eleme turu maçlarının bu sezon Türkiye yayın hakları TRT'nin dijital platformu Tabii'de bulunuyor. Türk takımlarının yer almadığı PAOK - Anderlecht karşılaşması da Türkiye'de Tabii platformu üzerinden izlenebilecek.
UEFA AVRUPA LİGİ 3. ELEME TURUNDA KRİTİK RANDEVU
PAOK ile Anderlecht, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu kapsamında sahaya çıkacak. Karşılaşma, iki takım adına da organizasyondaki yolculuğun devamı açısından önem taşıyor.
MAÇI NEREDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ?
Futbolseverler, PAOK - Anderlecht mücadelesini Türkiye'de TRT'nin dijital yayın platformu Tabii üzerinden takip edebilecek.