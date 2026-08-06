Afyonkarahisar'da ehliyetsiz olduğu belirlenen 17 yaşındaki sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Şarampole savrularak taş yığınlarına çarpan otomobil hurdaya dönerken, sürücünün araç içerisinde sıkışması nedeniyle itfaiye ekipleri uzun süre kurtarma çalışması yürüttü.

Kaza, kent merkezine bağlı Akçin Mahallesi ile Organize Sanayi Bölgesi bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçin Mahallesi'nden Organize Sanayi Bölgesi istikametine seyreden 16 ATN 328 plakalı otomobilin sürücüsü İ.G. (17), henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon kontrolünü kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki şarampole savrulduktan sonra taş yığınlarına büyük bir hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta ağır hasar meydana gelirken otomobil adeta hurdaya döndü.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü İ.G., itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Aynı araçta bulunan ve kazanın ardından kendi imkanlarıyla dışarı çıkabilen 3 yaralıya ise olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren ehliyetsiz sürücü İ.G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, diğer üç yaralının tedavilerinin devam ettiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, kazaya karışan otomobili kullanan İ.G.'nin henüz sürücü belgesine sahip olmadığı tespit edildi. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla olay yerinde detaylı inceleme yapılırken, araç üzerinde de teknik değerlendirme başlatıldı.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma sürdürülüyor. Yetkililer, özellikle ehliyetsiz araç kullanımının hem sürücüler hem de trafikteki diğer kişiler açısından ciddi risk oluşturduğunu belirterek trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekti.