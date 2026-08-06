UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Salzburg ile Pafos karşı karşıya geliyor. Avrupa kupalarında yoluna devam etmek isteyen iki takımın mücadelesi, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

SALZBURG - PAFOS MAÇI SAAT KAÇTA?

Salzburg ile Pafos arasındaki UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu karşılaşması, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanacak. Mücadele Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

SALZBURG - PAFOS MAÇI HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Karşılaşma, Türkiye'de TRT'nin dijital yayın platformu Tabii üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi eleme turu maçlarının Türkiye yayın hakları Tabii'de bulunuyor.

UEFA AVRUPA LİGİ 3. ELEME TURUNDA KRİTİK RANDEVU

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu kapsamında oynanacak mücadelede iki ekip de tur yolunda avantaj elde etmeyi hedefliyor. Karşılaşma, eleme aşamasının önemli eşleşmelerinden biri olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE'DE MAÇ NASIL TAKİP EDİLECEK?

Türk takımlarının yer almadığı bu karşılaşma, Türkiye'de Tabii platformu üzerinden futbolseverlerle buluşacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen izleyiciler, maç saatinde dijital platform üzerinden yayına erişebilecek.