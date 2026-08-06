UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Jagiellonia Bialystok ile Rangers karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanacak mücadelenin saatini ve Türkiye'deki yayın bilgilerini merak ediyor.

JAGIELLONIA BIALYSTOK - RANGERS MAÇI SAAT KAÇTA?

Jagiellonia Bialystok ile Rangers arasındaki UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu karşılaşması, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü TSİ 19.00'da başlayacak.

MAÇ HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Karşılaşma, Türkiye'de TRT'nin dijital platformu Tabii üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi eleme turu maçlarının Türkiye yayın hakları Tabii'de bulunuyor.

UEFA AVRUPA LİGİ ELEME TURUNDA KRİTİK RANDEVU

Jagiellonia Bialystok ile Rangers, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu kapsamında sahaya çıkacak. İki ekip de organizasyonda yoluna devam edebilmek için avantaj elde etmeyi hedefleyecek.

TÜRKİYE'DE NASIL İZLENEBİLİR?

Türk takımlarının yer almadığı bu karşılaşma, Türkiye'de Tabii platformu üzerinden takip edilebilecek. Mücadele için spesifik bir televizyon kanalı bilgisi paylaşılmadı.