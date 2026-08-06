UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Benfica ile Hearts karşı karşıya geliyor. Avrupa kupalarında yoluna devam etmek isteyen iki ekip, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanacak mücadelede kozlarını paylaşacak.

BENFICA - HEARTS MAÇI SAAT KAÇTA?

Benfica ile Hearts arasındaki UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu karşılaşması, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 22.00'de (TSİ) başlayacak.

BENFICA - HEARTS MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Türkiye'de TRT'nin dijital yayın platformu Tabii üzerinden canlı olarak izlenebilecek. UEFA Avrupa Ligi eleme turu maçlarının Türkiye yayın hakları bu sezon Tabii'de bulunuyor. Türk takımlarının yer almadığı bu mücadele de platform üzerinden yayınlanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ 3. ELEME TURU HEYECANI

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda oynanacak karşılaşmalar, takımların turnuvadaki yolculuğu açısından önem taşıyor. Benfica ile Hearts da bir üst aşamaya yükselme hedefiyle sahaya çıkacak.

MAÇ NASIL TAKİP EDİLECEK?

Futbolseverler, Benfica ile Hearts arasındaki mücadeleyi 6 Ağustos Perşembe akşamı saat 22.00'den itibaren Tabii platformu üzerinden canlı takip edebilecek. Karşılaşmanın yayın bilgileri, Türkiye'deki izleyiciler için bu platform üzerinden erişilebilir olacak.