UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Maccabi Tel Aviv ile CSKA Sofia karşı karşıya geliyor. Avrupa kupalarında yoluna devam etmek isteyen iki takımın mücadelesi, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

MACCABI TEL AVIV - CSKA SOFIA MAÇI SAAT KAÇTA?

Maccabi Tel Aviv - CSKA Sofia maçı, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise Türkiye saati ile 19.00 olarak açıklandı.

MACCABI TEL AVIV - CSKA SOFIA MAÇI HANGİ PLATFORMDA?

Türkiye'de UEFA Avrupa Ligi eleme turu maçlarının yayın hakları bu sezon TRT'nin dijital platformu Tabii'de bulunuyor. Türk takımlarının yer almadığı bu karşılaşma da Tabii üzerinden izlenebilecek.

UEFA AVRUPA LİGİ 3. ELEME TURU HEYECANI

Maccabi Tel Aviv ile CSKA Sofia arasındaki mücadele, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu kapsamında oynanacak. Karşılaşma, iki takım açısından da Avrupa kupalarında ilerleme hedefi doğrultusunda önem taşıyor.

FUTBOLSEVERLERİN GÖZÜ BU KARŞILAŞMADA

6 Ağustos Perşembe akşamı oynanacak mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Türkiye'de Tabii platformu üzerinden izleyebilecek.