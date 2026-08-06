Konya'nın Kadınhanı ilçesinde freni boşaldığı iddia edilen bir TIR'ın karşı şeride geçerek kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Büyük paniğe neden olan kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Konya-Afyonkarahisar kara yolunun Kadınhanı ilçe girişindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 42 AVB 053 plakalı TIR, iddiaya göre trafik ışıklarına yaklaştığı sırada fren sisteminin arızalanması nedeniyle kontrolden çıktı.

Kontrolünü kaybeden ağır tonajlı araç, refüjü aşarak karşı şeride geçti ve kırmızı ışıkta bekleyen 42 UF 123 ve 80 HE 804 plakalı otomobiller ile 42 RL 127 plakalı hafif ticari araç ve 41 AOP 723 plakalı TIR'a büyük bir şiddetle çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda ciddi hasar meydana gelirken, çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çarpmanın etkisiyle araçlarda sıkışan yaralıları titiz bir çalışma sonucunda bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kadınhanı Devlet Hastanesi başta olmak üzere çevredeki sağlık kuruluşlarına kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada ağır yaralanan Baki Türk, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralanan 9 kişinin tedavilerinin sürdüğü, bazılarının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Konya-Afyonkarahisar kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Hurdaya dönen araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis ekipleri kaza yerinde detaylı inceleme yaparken, TIR'da teknik bir arıza bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla araç üzerinde bilirkişi incelemesi başlatıldı. Kazanın kesin nedeninin yapılacak teknik raporun ardından netlik kazanacağı belirtilirken, olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.