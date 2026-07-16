Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu oyuncağın TS EN 71-1 standardında yer alan mekanik güvenlik kriterlerini karşılamadığı ve özellikle küçük çocuklar için ciddi boğulma riski oluşturduğu ifade edildi.

Laboratuvar incelemelerinde tespit edildi

Yetkililer, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yapılan laboratuvar analizlerinde peluş oyuncağın küçük parçalara ayrılabildiğinin tespit edildiğini belirtti. Bu durumun özellikle bebekler ve küçük yaştaki çocuklar açısından hayati risk oluşturabileceği vurgulandı.

Bu nedenle ürün hakkında hem piyasaya arzın yasaklanması hem de piyasada bulunan ürünlerin toplatılması yönünde karar alındığı bildirildi.

GÜBİS'te yayımlandı

Toplatma kararı verilen ürünün, Ticaret Bakanlığı tarafından kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulan Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden de yayımlandığı belirtildi. Böylece vatandaşların söz konusu ürün hakkında bilgi sahibi olması ve gerekli tedbirleri alması amaçlanıyor.

"Çocuklarımızın güvenliği önceliğimiz"

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, çocukların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden hiçbir ürüne müsamaha gösterilmeyeceği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden hiçbir ürüne müsamaha göstermiyor, vatandaşlarımızın güvenli ürünlere erişimini sağlamak amacıyla piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerimizi bilimsel analizler ve laboratuvar incelemeleri doğrultusunda kararlılıkla sürdürüyoruz."

Bakanlık, özellikle ebeveynlerin satın aldıkları oyuncakların güvenlik standartlarına uygun olmasına dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatırken, riskli olduğu belirlenen ürünlerle ilgili güncel bilgilerin GÜBİS sistemi üzerinden takip edilebileceğini belirtti.