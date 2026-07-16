ALANYA'DA meydana gelen bir trafik kazasına müdahale etmek üzere siren ve ikaz lambalarını açarak olay yerine gitmeye çalışan itfaiye aracına yol vermeyen otomobil sürücüsü, hem ekiplerin müdahalesini geciktirdi hem de trafikte büyük tepkiye neden oldu. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, bugün D-400 Karayolu Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Değirmendere Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasına müdahale etmek üzere görevlendirilen Alanya İtfaiye Amirliği ekipleri, geçiş üstünlüğünü kullanarak sirenlerini ve ikaz lambalarını açıp olay yerine hareket etti.

Sirenlere rağmen şeridi boşaltmadı

İtfaiye aracının önünde seyreden 34 ZP 6976 plakalı BMW marka otomobilin sürücüsü, siren ve ışıklı uyarılara rağmen uzun süre sol şeridi boşaltmadı. Acil müdahale için zamanla yarışan itfaiye ekibi, sürücünün yol vermemesi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Görüntülerde, itfaiye aracının tüm uyarılarına rağmen otomobilin önünde seyretmeye devam ettiği ve ekiplerin olay yerine ulaşmasının geciktiği görülüyor.

O anlar cep telefonu kamerasında

Yaşananlar, trafikte bulunan başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, çok sayıda kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar, geçiş üstünlüğüne sahip acil müdahale araçlarına yol verilmesinin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Yasal işlem bekleniyor

Trafik kurallarına göre siren ve tepe lambaları açık şekilde görev yapan itfaiye, ambulans ve polis araçları geçiş üstünlüğüne sahip bulunuyor. Bu araçlara yol vermeyen sürücüler hakkında idari para cezası uygulanabiliyor ve gerekli durumlarda farklı yaptırımlar da devreye girebiliyor.

Yetkililerin, görüntülerde yer alan plaka üzerinden sürücünün kimliğini tespit ederek olayla ilgili inceleme başlatması ve gerekli yasal işlemleri uygulaması bekleniyor. Acil müdahale ekipleri ise vatandaşlara, can ve mal güvenliği açısından geçiş üstünlüğüne sahip araçlara vakit kaybetmeden yol verilmesi çağrısında bulundu.