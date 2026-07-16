Haziran ayının başında ilk çocuğunu kucağına alan 27 yaşındaki sosyal medya fenomeni Başak Karahan, rutin kontrol için gittiği hastanede beklenmedik bir operasyon geçirdi. Karahan'ın rahminde kalan bir plesenta parçası cerrahi müdahale ile alındı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ameliyat sürecini takipçilerine aktaran Karahan, gece saatlerinde aniden ateşlendiğini bildirdi. Doktoruyla yaptığı ilk görüşmede durumun bir enfeksiyondan kaynaklanabileceğinin düşünüldüğünü belirten isim, ertesi gün yapılan muayenede asıl sorunun tespit edildiğini açıkladı.

MİYOMA YAPIŞAN PARÇA GÖZDEN KAÇTI

Geçtiğimiz aylarda beş yıllık sevgilisi Halil Ünlü ile evlenen ve 1 Haziran tarihinde Kuzey adını verdikleri oğlunu dünyaya getiren Karahan, operasyon öncesi hastane odasından bilgi verdi. Kendi ifadelerine göre, rahminde bulunan bir miyoma yapışan plesenta parçası doğum esnasında fark edilemedi. Karşılaştığı tablo karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Karahan, doktor kontrolünün ardından günlük planlarına devam etmeyi düşünürken kendini aniden ameliyathanede bulduğunu aktardı.

DOĞUM SONRASI PLESENTA RETANSİYONU NEDİR?

Tıp literatüründe plesenta retansiyonu olarak bilinen bu durum, doğumun ardından plesentanın tamamının veya bir kısmının rahim içinde kalmasıyla ortaya çıkıyor. Uzmanlara göre, özellikle rahimde miyom bulunması gibi yapısal faktörler bu tür komplikasyonların görülme riskini artırabiliyor. Rahimde kalan doku parçaları, hastada ani ateşlenme ve enfeksiyon gibi belirtilerle kendini gösterirken, erken teşhis ve müdahale ile olası ciddi sağlık sorunlarının önüne geçiliyor.

Geçtiğimiz aralık ayında hamileliğini duyuran ve doğum sürecini aktif olarak takipçileriyle paylaşan Başak Karahan'ın sağlık durumunun, yapılan cerrahi müdahalenin ardından iyiye gittiği ifade edildi.