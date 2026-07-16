Oyuncu ve Fenerbahçe kongre üyesi Göksun Çam, İzmir'den İstanbul'a dönüş yolculuğu sırasında şiddetli bir trafik kazası atlattı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, makas atarak ilerleyen başka bir sürücünün arkadan çarpması sonucu Çam'ın aracı kontrolden çıktı.

Çarpmanın etkisiyle otoyolda yaklaşık 35 metre boyunca savrulan otomobil, ancak refüje çarparak durabildi. Kazada çene ve bacağından yaralanan oyuncu tedavi altına alınırken, araçta bulunan iki köpeği olayı yara almadan atlattı. Çam, kendisi sağ şeritte seyir halindeyken en sol şeritten aniden sağa geçen genç bir sürücünün kazaya sebebiyet verdiğini bildirdi.

KAZANIN ARDINDAN NELER YAŞANDI?

Kullanılamaz hale gelen araçtan sağ çıkmasını bir mucize olarak nitelendiren Göksun Çam, hayatta kalmasını sokak hayvanlarına yaptığı iyiliklere bağladı. Köpeklerinin zarar görmemesinin kendisi için en büyük teselli olduğunu ifade eden oyuncu, olayın bedensel ve psikolojik etkilerini henüz atlatamadığını dile getirdi.

BİR AY İÇİNDE İKİNCİ TEHLİKE

Makas atma kaynaklı otoyol kazaları trafik güvenliğini ciddi şekilde tehdit etmeyi sürdürürken, bu olay Çam'ın son dönemde yaşadığı ilk tehlike değil. Ünlü oyuncu, henüz geçen ay bir hayvan barınağı çıkışında yaya olarak bulunurken bir dernek aracının çarpması sonucu yaralanmıştı. Kısa süre içinde ikinci kez ölüm tehlikesi atlatan Çam'ın arka arkaya yaşadığı kazalar, dikkatsiz sürücülerin yol açtığı riskleri yeniden gözler önüne serdi.