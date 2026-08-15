Uyuşturucu ticareti suçundan INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Hollanda vatandaşı Gerrit Van Reusel, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucu Antalya’da yakalandı.

MİT’in uluslararası suç yapılanmalarına yönelik çalışmaları kapsamında Van Reusel’in Türkiye’de bulunduğu belirlendi. Şüphelinin izini süren ekipler, yapılan teknik ve saha çalışmalarının ardından Antalya’da kaldığı adresi tespit etti.

ADRESİ TESPİT EDİLDİ

MİT tarafından yürütülen çalışmalarda farklı kaynaklardan elde edilen bilgiler değerlendirilerek Van Reusel’in Antalya’daki yeri kesinleştirildi. İstihbarat bilgilerinin doğrulanmasının ardından operasyon için harekete geçildi.

BAŞSAVCILIK KOORDİNESİNDE ORTAK OPERASYON

İlgili Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde gerçekleştirilen operasyona MİT’in yanı sıra Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyon sonucu Gerrit Van Reusel yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkındaki adli işlemlerin yetkili makamlar tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

INTERPOL TARAFINDAN ARANIYORDU

Hollanda vatandaşı Van Reusel’in uyuşturucu ticareti suçlaması nedeniyle INTERPOL tarafından kırmızı bültenle arandığı belirtildi. Kırmızı bülten, aranan kişinin yerinin tespit edilmesi ve olası iade süreci kapsamında geçici olarak yakalanmasına yönelik uluslararası bir talep niteliği taşıyor.

Van Reusel hakkındaki suçlamalar ve olası iade sürecine ilişkin nihai kararın yetkili adli makamlar tarafından verileceği belirtiliyor.

MİT VE NARKOTİK EKİPLERİNDEN ORTAK ÇALIŞMA

Operasyon, istihbarat ve emniyet birimlerinin koordineli çalışmasıyla gerçekleştirildi. MİT’in sağladığı istihbaratın ardından Antalya ve İstanbul’daki narkotik ekiplerinin katılımıyla şüpheliye yönelik yakalama operasyonu tamamlandı.

Van Reusel’in Antalya’da yakalanmasıyla, uluslararası düzeyde aranan bir şüpheli daha Türkiye’de güvenlik güçlerinin operasyonuyla gözaltına alınmış oldu.