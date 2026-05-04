Alanya’nın Oba Mahallesi’nde yürütülen yıkım çalışmaları sırasında korku dolu anlar yaşandı. Uzun yıllar postane olarak hizmet veren ve riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan binanın yıkımı esnasında, yapının bir bölümü iş makinesinin üzerine çöktü.

Olay, bölgede çalışan ekipler ve çevrede bulunan vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe yol açtı.

YIKIM SIRASINDA ANİ ÇÖKME

Mülkiyeti PTT’ye ait olan eski Oba Postanesi binası, daha önce yapılan incelemelerde depreme dayanıksız bulunarak tahliye edilmişti. Kontrollü şekilde sürdürülen yıkım sırasında, beton duvarın bir kısmı aniden koparak kepçenin üzerine devrildi.

Yaşanan çökme, yıkım çalışmalarının riskini bir kez daha gözler önüne serdi.

OPERATÖR ŞANS ESERİ KURTULDU

Olay sırasında kepçe operatörünün yaralanmadan kurtulduğu öğrenildi. İş makinesinde hasar meydana gelirken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Diğer iş makineleri, çöken parçaların kaldırılması ve kepçenin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışmalara başladı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Yaşanan olay, iş güvenliği ve yıkım süreçlerinde alınması gereken önlemleri yeniden gündeme taşıdı. Özellikle eski ve riskli yapıların yıkımında daha sıkı denetim ve kontrollü müdahalenin önemi bir kez daha ortaya çıktı.