Alanya hava durumu bu hafta geçiş dönemine işaret ediyor. Mayıs ayının ilk günlerinde etkili olan nispeten serin ve zaman zaman değişken hava, hafta ortasından itibaren yerini daha sıcak ve açık bir gökyüzüne bırakacak. Bu değişim, özellikle turizm hareketliliğinin arttığı ilçede günlük yaşamı da doğrudan etkileyecek.

HAFTA BAŞI SERİN, DEVAMI GÜNEŞLİ

5 Mayıs Salı günü itibarıyla ilçede sıcaklıklar 20 derece civarında ölçülürken, hissedilen değerler rüzgâr ve nemle birlikte zaman zaman daha düşük seviyelerde kalabiliyor. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilirken, gün içinde parçalı bulutlu bir gökyüzü öne çıkıyor.

Çarşamba günüyle birlikte bulutluluk azalırken, güneşin etkisi daha belirgin hale gelecek. Bu süreçte yağış ihtimali düşerken, hava daha stabil bir görünüme kavuşacak.

ISINMA SÜRECİ PERŞEMBE GÜNÜ HIZLANIYOR

Perşembe ve cuma günleri Alanya’da sıcaklık artışı daha net hissedilecek. Termometrelerin 23-25 derece bandına yükselmesi beklenirken, özellikle öğle saatlerinde güneşin etkisi belirgin şekilde artacak.

Uzmanlara göre bu tür hızlı ısınma süreçleri Akdeniz ikliminde bahar aylarında sık görülen bir geçiş özelliği taşıyor. Kısa süreli serin hava dalgalarının ardından gelen güneşli günler, sıcaklıkların hızlı yükselmesine neden olabiliyor.

HAFTA SONU ALANYA’DA YAZ HAVASI

Hafta sonuna gelindiğinde ise Alanya’da hava tamamen değişmiş olacak. Cumartesi günü sıcaklığın 24 dereceye, pazar günü ise 25 derece ve üzerine çıkması bekleniyor. Nem oranındaki artışla birlikte özellikle sahil kesimlerinde hava daha sıcak hissedilebilecek.

Bu durum, ilçede yaşayanlar kadar tatil planı yapan ziyaretçiler için de önemli. Alanya’da hafta sonu deniz kenarı, yürüyüş alanları ve açık hava mekanları daha yoğun kullanılabilir.

TURİZM VE GÜNLÜK YAŞAMA ETKİSİ

Mayıs ayıyla birlikte sıcaklıkların artması, Alanya’da turizm sezonunun daha görünür hale gelmesini sağlıyor. Otellerde doluluk oranlarının kademeli yükselmesi beklenirken, sahil işletmeleri ve kafe-restoranlarda da hareketlilik artabilir.

Öte yandan ani sıcaklık değişimleri özellikle kronik rahatsızlığı olanlar için dikkat edilmesi gereken bir süreç oluşturuyor. Uzmanlar, gün içinde artan güneş etkisine karşı bol su tüketimi ve doğrudan güneşe maruz kalmama konusunda uyarıyor.

ANTALYA GENELİNDE BENZER TABLO

Alanya ile birlikte Antalya’nın doğu ilçelerinde de benzer bir hava değişimi bekleniyor. Manavgat ve Gazipaşa’da da hafta sonuna doğru sıcaklıkların artması ve güneşli havanın etkisini güçlendirmesi öngörülüyor.

Bölge genelinde bu tablo, yaz sezonu öncesi son geçiş dönemlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki haftalarda sıcaklıkların daha da yükselmesi ihtimali bulunuyor.