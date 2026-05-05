Hükümetin toplum sağlığını korumaya yönelik hazırladığı yeni düzenleme taslağı, Alanya’da gıda güvenliği uygulamalarını doğrudan etkileyecek. Özellikle okul kantinleri, ekmek üretimi ve ambalajlı gıdalarla ilgili getirilen kuralların, hem üretici hem de tüketici tarafında önemli değişiklikler yaratması bekleniyor.

EKMEKTE ZORUNLU TAKVİYE DÖNEMİ

Yeni düzenlemeye göre ekmeklik unlara vitamin ve mineral takviyesi zorunlu hale getirilecek. Tam buğday oranı düşük olan unlarda ise Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği katkı maddeleri kullanılacak. Bu adımla, günlük beslenmede temel yer tutan ekmek üzerinden toplumun genel beslenme kalitesinin artırılması hedefleniyor.

OKUL KANTİNLERİNDE SIKI KURALLAR

Alanya’daki okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda kantin satışları yeniden düzenlenecek. Buna göre “Okul Gıdası” logosu bulunmayan ürünlerin satışına izin verilmeyecek. Sadece Sağlık Bakanlığı onaylı ürünler raflarda yer alabilecek. Bu uygulama, özellikle çocukluk çağı obezitesiyle mücadelede önemli bir adım olarak görülüyor.

AMBALAJLI ÜRÜNLERE RENKLİ UYARI SİSTEMİ

Market raflarında yer alan ambalajlı gıdalar için de yeni bir dönem başlıyor. Ürünlerin üzerinde şeker ve yağ oranını gösteren renkli uyarı sistemi yer alacak. Bu sayede tüketiciler, ürünlerin sağlıklı olup olmadığını daha kolay anlayabilecek. Alanya’daki zincir marketler ve yerel satış noktaları da bu sisteme uyum sağlayacak.

UYUMSUZLUĞA YÜKSEK CEZA

Yeni kurallara uymayan üretici ve satıcılar için ciddi yaptırımlar öngörülüyor. Unu zenginleştirmeyen üreticilere 500 bin TL’ye kadar, ambalaj uyarılarını uygulamayanlara ise 200 bin TL’ye kadar para cezası verilebilecek. Ayrıca mevzuata aykırı ürünlere el konulması da gündemde.

İÇME SUYU VE DENETİMLER ARTACAK

Düzenleme yalnızca gıdayla sınırlı kalmıyor. İçme suyu güvenliği de sıkı denetime alınacak. Alanya dahil tüm bölgelerde denetimlerin artırılması ve tekrarlanan ihlallerde cezaların katlanması planlanıyor.