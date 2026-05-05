Alanya’da mayıs ayına girilmesine rağmen etkisini sürdüren yağışlı hava, hafta sonunda da devam etti. İlçede iki gün boyunca ölçülen toplam yağış miktarı 50 kilogram olarak kaydedildi. Bu tablo, mevsim normallerine göre dikkat çeken bir sapmaya işaret ediyor.

HAFTA SONU YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Hafta sonu boyunca aralıklarla etkisini artıran sağanak, kent genelinde günlük yaşamı doğrudan etkiledi. Cumartesi günü metrekareye 15 kilogram, pazar günü ise 35 kilogram yağış düştü. Böylece iki günlük toplam yağış miktarı 50 kilograma ulaştı.

GÜNLÜK YAŞAM ZAMAN ZAMAN AKSADI

Bahar aylarının ortasında kaydedilen bu yoğun yağış, özellikle şehir içi ulaşım ve açık alan faaliyetlerinde aksamalara neden oldu. Yer yer su birikintileri oluşurken, vatandaşlar kısa süreli de olsa zor anlar yaşadı.

TURİZM VE TARIM YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Mayıs ayıyla birlikte yaz sezonu hazırlıklarının hız kazandığı Alanya’da, aralıksız devam eden yağışlar turizm ve tarım sektörünü de yakından ilgilendiriyor. Otel hazırlıkları, açık alan düzenlemeleri ve tarımsal faaliyetler hava koşullarına bağlı olarak yeniden planlanıyor.

MEVSİM GEÇİŞİ NET ŞEKİLDE HİSSEDİLİYOR

Son iki günde ölçülen 50 kilogramlık yağış, mevsim geçişindeki dalgalı hava yapısını bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar, bu tür ani değişimlerin özellikle kıyı bölgelerinde daha sık görülebileceğine dikkat çekiyor.