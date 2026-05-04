Alanya’da siyasi gerilim sosyal medyaya taşındı. Belediye Meclisi’nin CHP ve AK Parti grup sözcüleri arasında başlayan tartışma, kısa sürede karşılıklı açıklamalarla büyüdü. Özellikle özel hayatın gizliliği ve siyasi etik konuları üzerinden yürüyen tartışma, ilçe gündeminde öne çıktı.

“ÇETE YAPILANMASI” İDDİASI

CHP Alanya Belediye Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Av. Haydar Uyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilere ait özel görüntülerin basına sızdırılmasına tepki gösterdi. Uyar, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirterek, emniyet ve yargı içinde bir yapılanma olabileceği iddiasını gündeme getirdi ve İçişleri Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

AK PARTİ CEPHESİNDEN SERT YANIT

AK Parti Alanya Belediye Meclisi Grup Sözcüsü Alaaddin Işık, Uyar’ın açıklamalarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Işık, özel hayatın gizliliği konusunda aynı hassasiyeti paylaştığını belirtirken, CHP’li belediye yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu.

Işık paylaşımında, “Milletin parasıyla ortaya çıkan görüntülerin kamuoyu tarafından bilinmesi gerekir” diyerek son dönemde gündeme gelen bazı iddiaları hatırlattı. Ayrıca CHP Alanya örgütünün bir esnafa yönelik boykot çağrısını da eleştirerek bunun demokratik anlayışla çeliştiğini savundu.

“DEVLETİN NAMUSU”

Eleştirilere yanıt veren Haydar Uyar ise açıklamasında, gözaltına alınan kişilerin eşyalarının devlet güvencesinde olduğunu hatırlattı. Uyar, “Bir kişinin telefonundan çıkan özel görüntülerin basına servis edilmesi kabul edilemez” diyerek duruma sert tepki gösterdi.

Boykot tartışmasına da değinen Uyar, söz konusu olayın bir görüş ayrılığından ziyade saygı sınırının aşılması olduğunu savundu. Tarafların daha sonra özür süreci yaşadığını da belirtti.

MECLİS ÖNCESİ GERİLİM YÜKSELİYOR

Alanya’da sosyal medya üzerinden başlayan siyasi tartışma, yerel siyasette tansiyonun yükseldiğini gösterdi. İki grubun karşılıklı açıklamaları sonrası gözler, yapılacak belediye meclis toplantısına çevrildi. Toplantının sert tartışmalara sahne olabileceği konuşuluyor.