Iğdırspor maçı sonrası sahada açılan bayrak tartışması, Diyarbakır’daki evine kadar uzandı; kulüp yönetimi “yanlış anlaşılma” dedi.

Amedspor oyuncusu Diagne’nin evine baskın yapıldığı iddiası, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Tartışmanın merkezinde ise futbolcunun sahada ve evinde sergilediği Senegal bayrağı yer aldı.

SAHADA BAŞLADI, EVE KADAR UZANDI

Iğdırspor karşılaşmasının ardından Diagne’nin sahada Senegal bayrağını açması, bazı çevreler tarafından yanlış yorumlandı. Yeşil, sarı ve kırmızı renklerin farklı bir sembol olarak algılanması üzerine olay büyüdü.

Yaşanan tartışma yalnızca statla sınırlı kalmadı. Diyarbakır’da bulunan evine asılan bayrak nedeniyle de benzer bir yanlış anlaşılma yaşandığı iddia edildi.

KAPIYA KADAR GELİNDİ

Edinilen bilgilere göre, Diagne’nin evindeki bayrak da farklı bir sembol sanılarak kapıya kadar gidildi. Ancak yapılan kontrol sonrası bayrağın Senegal’e ait olduğu anlaşılınca herhangi bir işlem yapılmadan ekipler geri döndü.

Olayın ardından sosyal medyada “Amedspor oyuncusunun evine baskın” iddiaları hızla yayıldı.

KULÜPTEN NET AÇIKLAMA

Amedspor Başkanı Nahit Eren, yaşanan sürece ilişkin yaptığı açıklamada olayın tamamen yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını söyledi.

Eren, “Hem statta hem de evde yaşanan durum yanlış yorumlamanın sonucu. Konu büyümeden netleşti” ifadelerini kullandı.

RENKLER TARTIŞMA YARATTI

Uzmanlar, tartışmaya konu olan yeşil, sarı ve kırmızı renklerin yalnızca Senegal’e özgü olmadığını, birçok Afrika ülkesinin bayraklarında yer alan Pan-Afrika renkleri olduğunu hatırlattı.

Yaşanan olay, özellikle “Amedspor Diagne Senegal bayrağı olayı” başlığıyla sosyal medyada geniş yankı buldu.