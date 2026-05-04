Alanya Konaklı’dan yola çıkan İsmail ve Emine Başusta çiftinin Kütahya’da uçuruma yuvarlanan araçta geçirdiği kazadan ikinci acı haber geldi. Ağır yaralı olan İsmet Başusta da yaşamını yitirdi.

ALANYA’YA İKİNCİ ACI HABER GELDİ

Kütahya’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Alanyalı İsmail Başusta’dan da acı haber geldi. Alanya Konaklı Mahallesi’nden yola çıkan İsmail ve Emine Başusta çiftinin bulunduğu otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanmıştı.

ARAÇ PORSUK ÇAYI YATAĞINA DÜŞTÜ

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 11’inci kilometresinde yaşandı. İsmail Başusta’nın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak yaklaşık 60 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Araç, Porsuk Çayı yatağına düştü.

EMİNE BAŞUSTA OLAY YERİNDE VEFAT ETMİŞTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, araçta yolcu olarak bulunan Emine Başusta’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İSMAİL BAŞUSTA DA KURTARILAMADI

Kazada ağır yaralanan sürücü İsmail Başusta, ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Yeni gelen bilgiye göre Başusta, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

CENAZESİ YARIN TAŞDİBİ MEZARLIĞI’NDA DEFNEDİLECEK

Emine Başusta’nın cenazesi daha önce Alanya’nın Mahmutseydi Mahallesi’nde toprağa verilmişti. İsmail Başusta’nın cenazesinin ise yarın saat 11.00’de Mahmutseydi Taşdibi Köyü’ndeki Taşdibi Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.