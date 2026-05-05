Eğitim camiası yas tutarken Antalya’da düzenlenen milyonluk toplantı kamuoyunda tartışma yarattı

ZAMANLAMA TARTIŞMANIN MERKEZİNDE

Kahramanmaraş’ta yaşanan ve eğitim dünyasında derin üzüntü yaratan olayın ardından, Milli Eğitim Bakanlığının Antalya’da düzenlediği toplantı gündeme oturdu. Bakanlığın veri güvenliği süreçlerini ele almak için organize ettiği etkinliğin zamanlaması, kamuoyunda eleştirilerin odağına yerleşti.

Antalya’da 5 yıldızlı bir otelde gerçekleştirilen toplantıya çok sayıda üst düzey bürokratın katıldığı öğrenildi. Antalya’da Milli Eğitim veri güvenliği toplantısı maliyeti başlığıyla sosyal medyada paylaşılan yorumlarda, organizasyonun lüks bir tesiste yapılması özellikle dikkat çekti.

30 MİLYON LİRALIK FATURA

Toplantıya ilişkin resmi kayıtlara yansıyan harcama tutarı 30 milyon 250 bin lira oldu. Bu rakamın yalnızca konaklama ve organizasyon giderlerini kapsadığı belirtilirken, kamu kaynaklarının kullanımı yeniden tartışmaya açıldı.

Eğitim alanında tasarruf tedbirlerinin konuşulduğu bir dönemde yapılan bu harcama, bazı eğitimciler ve veliler tarafından yüksek bulundu. Özellikle “kamu kaynaklarıyla lüks otel toplantısı” eleştirisi, tartışmaların merkezine yerleşti.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Toplantının ardından sosyal medya platformlarında çok sayıda kullanıcı, etkinliğin zamanlamasına ve bütçesine yönelik eleştirilerini dile getirdi. Kimi kullanıcılar, aynı bütçenin okullardaki fiziki eksiklikler için kullanılabileceğini savundu.

Bir eğitim çalışanı sosyal medyada şu ifadeyi paylaştı: “Okullarda temel ihtiyaçlar konuşulurken böyle bir harcama ister istemez dikkat çekiyor.”

BAKANLIKTAN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yaşanan tartışmaların ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığından gelecek olası açıklamaya çevrildi. Organizasyonun kapsamı, katılımcı listesi ve bütçe detaylarının önümüzdeki günlerde daha netleşmesi bekleniyor.

Öte yandan, Antalya’da yapılan 30 milyonluk MEB toplantısı tartışması, kamu harcamaları ve önceliklerin nasıl belirlendiği konusunu yeniden gündeme taşıdı.