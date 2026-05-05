Tarabya’daki bir hamburger zincirinde yaşandığı öne sürülen olay sonrası Ticaret Bakanlığı devreye girdi. Denetimde mevzuata aykırılıklar tespit edildi, işletmeye para cezası uygulandı.

RESTORANA ALINMADIĞI İDDİASI GÜNDEM OLDU

İstanbul’un Tarabya semtinde faaliyet gösteren bir fast food restoranında, bir anne ve kızının ekonomik durumları gerekçe gösterilerek içeri alınmadığı iddiası sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Olayın ardından kamuoyunda “müşteri ayrımcılığı” tartışması başladı.

BAKANLIK HIZLA İNCELEME BAŞLATTI

Gündeme gelen iddiaların ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu durumun ticaret ahlakı ve mevzuata açıkça aykırı olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Hiçbir çocuk, hiçbir anne ‘burada oturamazsın’ denilerek bir mekândan dışlanamaz. Bu tablo kabul edilemez.”

DENETİM YAPILDI, CEZA KESİLDİ

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, aynı gün restoran şubesinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde mevzuata aykırılıklar tespit edildi ve işletmeye idari para cezası uygulandı.

REKLAM KURULU’NA SEVK EDİLDİ

Olayın “Haksız Ticari Uygulama” kapsamında değerlendirildiği ve hazırlanan dosyanın Reklam Kurulu’na gönderilmek üzere kayıt altına alındığı bildirildi.

TÜKETİCİ HAKLARI VURGUSU

Bakanlık, benzer olayların önüne geçmek için denetimlerin süreceğini belirtti. “Tüketicilerin ticari haklarının korunması için gerekli tüm adımlar atılacak” denildi.

Son dönemde artan benzer şikayetler, özellikle düşük gelirli vatandaşların kamusal alanlara erişimi konusunda yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. “Ekonomik durum nedeniyle hizmet verilmemesi” iddiaları, uzmanlara göre açık bir ayrımcılık ve hukuka aykırılık kapsamında değerlendiriliyor.