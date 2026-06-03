Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada Türkiye'nin ekonomik ve siyasi gündeminde önemli gelişmeler yaşandığını belirterek, ana muhalefetin bu konulara yeterince odaklanmadığını ifade etti. Erdoğan, "Dikkat ederseniz bu gelişmeler, bu rakamlar bizim ana muhalefetin hiç mi hiç gündeminde değil. Ne ülkenin meseleleriyle ilgileniyorlar ne de dünyada ne olup bittiğini takip ediyorlar" dedi.

Erdoğan, CHP'de yaşanan iç tartışmalara işaret ederek, "Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, hakaret var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var" ifadelerini kullandı.

Geçmişte CHP'nin cumhurbaşkanı adaylarına yönelik eleştirileri de hatırlatan Erdoğan, bir dönem desteklenen isimlerin daha sonra parti içinde sert eleştirilere maruz kaldığını söyledi. Erdoğan, "Bir ara aynı muameleyi 'gel' deyince koşa koşa gelen eski cumhurbaşkanı adaylarına da yapmışlar. Onu da günlerce linç etmişlerdi" diye konuştu.

Ana muhalefet partisinde yaşanan tartışmaların kendi iç meseleleri olduğunu belirten Erdoğan, "Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz" dedi.

Erdoğan, siyasetin halka hizmet amacıyla yapılması gerektiğini vurgulayarak, kariyer ve kişisel çıkar odaklı anlayışın devam etmesi halinde benzer tartışmaların süreceğini savundu.